أوكرانيا: هجوم بمسيرة على خاركيف.. ومقتل شخصين فى قصف بـ زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال تيريكوف - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إنه "وفقا للتقارير الأولية، فقد تضررت شركة مرافق فى منطقة كييفسكاى، بالإضافة إلى مستودع فى منطقة سالتيفسكى". وفى السياق، أعلن حاكم إقليم زابوريجيا الأوكرانى يورى مالاشكو، أن شخصين لقيا حتفهما، وأُصيب اثنان آخران فى هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية. وذكر مالاشكو أن الجيش الروسى قصف إقليم زابوريجيا الأوكرانى 85 مرة يوم أمس الإثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وهما حاليا فى مرافق طبية لتلقى العلاج اللازم.

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