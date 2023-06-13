وزير الخارجية العراقى لـ«القاهرة الإخبارية»: عودة سوريا للجامعة العربية مهم

جدة - نرمين السيد - قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقى، ووزير الخارجية، إنه كانت هناك أزمة فى التعاون العربى المشترك سواء خارج إطار الجامعة العربية أو داخلها، لكن مع عقد القمة الأخيرة فى جدة تغيرت الأمور، والآن جميع الدول الأعضاء فى الدول العربية عادت إلى مقاعدها، خصوصا بعد عودة سوريا ومشاركتها فى القمة الأخيرة، وستتغير طبيعة العمل العربى نحو الأحسن.





وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك مشاكل عديدة بين الأطراف العربية المختلفة، وكذلك مشكلات بين دول عربية ودول فى محيطنا سببت مشكلات مختلفة، ومع عقد القمة العربية فى جدة كان هناك خطة واضحة لتفعيل الجامعة العربية وحل المشكلات العربية فى إطار الجامعة العربية". وتابع: "كنا دائما مع عودة سوريا إلى مقعدها فى الجامعة العربية، ونحن سعداء أنه كان هناك عمل مشترك بين الجانب السعودى والمصرى والأردنى والعراقى واللبنانى، لدفع هذه العجلة إلى الأمام، ووصلنا إلى مرحلة جيدة ومشاركة سوريا فى القمة العربية وعودتها مهم من أجل التعامل مع الوضع السورى المذرى من الجانب العربى، وكيفية مساعدة الشعب السورى أولا، خاصة من الناحية الإنسانية، وكان الدور العربى مغيبا، ونتيجة تشكيل مجموعة الاتصال من وزارء خارجية 5 دول نتوقع أن تلعب الجامعة العربية دورا مهما فى الساحة الدولية فى الوضع السورى".

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