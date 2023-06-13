حسين لـ«القاهرة الإخبارية»: العراق كان معزولا.. ونسعى لبناء الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية": "التوترات الإقليمية أصبحت جزءا من التوترات فى الداخل، وكانت إدارة الدوترات بالداخل والسيطرة عليها تحتاج إلى إدارتها خارج الحدود، وهو ما حدث".

وتابع: "العراق تحول من حالة رد فعل إلى حالة فعل، وتحول من حالة كونه جزءا من المشكلة إلى جزء من الحل، وبهذه السياسة نجحت الحكومة العراقية فى التأثير على الوضع، وأن تكون فاعلا فى الوضع الإقليمى، وفى أكثر الأحيان تقود الحركة".

واستطرد: "السياسة العراقية كانت مختلفة إبان الغزو الأمريكى فى العراق ويسأل الأمريكان عن سبب غزونا، وسياستهم تغيرت من حالة التواصل إلى حالة الدخول والهجوم، فغيروا النظام السياسى فى أفغانستان وتم تغيير النظام السياسى فى العراق، والأسباب تعود للجانب الأمريكى أساسا، وهى مسألة تترك للمؤرخين ونحن بصدد بناء وضع عراقى وديمقراطية فى العراق، وكانت سياسة صدام سياسة عنيفة فى الداخل والخارج، والشعب العراقى تعرض للأذى من سياسة صدام الأحادية وكان يقود البلد وحده، وكان العراق معزولا خارجيا، والحروب المتتالية أدت إلى دمار العراق".