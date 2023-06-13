وسائل إعلام: إصابة 3 إسرائيليين فى إطلاق نار قرب مدينة جنين

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلى من تقديم مشروع قانون "عميت هليفى" للكنيست الإسرائيلى خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد الأقصى المبارك.

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