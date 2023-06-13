ألمانيا: لن نتمكن من استبدال كل الدبابات التى تضررت فى معارك أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتمكن من استبدال كل الدبابات التى تضررت فى المعارك بأوكرانيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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