جدة - نرمين السيد - قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقى، ووزير الخارجية، إن آلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن تم بناؤها من قبل حكومات الدول الثلاث، وحماية هذا المسار مهم لأن له اتجاهات مختلفة، وهذا المسار سياسى وله ثقل دبلوماسى سواء فى المحيط العربى أو الإقليمى والعالمى، والتنسيق بين هذه الدول الثلاث مهم للغاية ويؤثر إيجابيا على الوضع العربى.





وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية": أن العراق واجه تحديات كبيرة منذ عام 2003 أولها كان القتال الداخلى، والتحدى الكبير كان وجود القاعدة وعصابات داعش، ووصل إلى حدود بغداد وأربيل، وكان ذلك خطرا للغاية، وتم تدمير العديد من المدن وسيطرة هذه العصابات على المدن، وكان التحدى مواجهة داعش الإرهابية، وهى لم تكن منظمة محلية بل عالمية. وتابع: "التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة للحرب على الإرهاب تشكل وواجه الدواعش، ونحتاج إلى تعاون دولى لمواجهة هذه المنظمة الإرهابية، وعندما دخل الأمريكان العراق لم يكن هناك دواعش، وولدت بعد مدة، وهى تحتاج إلى حالة فوضى بأى دولة، لذلك فنحن قلقون حول السودان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية العراقى: داعش تحتاج فوضى لدخول أى دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.