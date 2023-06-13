القاهرة الإخبارية: الخدمات الرئيسية متوقفة فى نوتنجهام

جدة - نرمين السيد - وتابعت بأن الخدمات الرئيسية لا تزال متوقفة فى نوتنجهام. وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، وقوع حادث إرهابى "خطير" فى نوتنجهام. وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد أغلقت الطرقات فى مدينة نوتنجهام وسط إنجلترا، فيما انتشرت الشرطة فى الطرقات اليوم الثلاثاء.

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