ولي العهد يهنىء بفوز الأردن بالفوز في الدوري العالمي للكراتيه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 يونيو 2023 05:08 مساءً - دوت الخليج :- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللاعبين عبد الرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري بعد تحقيقهما ذهبية الدوري العالمي للكراتيه. كما هنأ سمو الأمير اللاعب عفيف غيث بعد حصوله على فضية البطولة. ونشر سموه عبر حسابه على إنستغرام “يزهو بكم الأردن..مبارك إنجازكم العظيم يا أبطال”.

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