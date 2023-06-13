نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخارجية تعزي بضحايا العواصف في الباكستان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 يونيو 2023 05:08 مساءً - دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا العواصف التي تعرض لها إقليم خيبر بختونخوا، وأسفرت عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تعزي بضحايا العواصف في الباكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.