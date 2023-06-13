العالم اليوم - مقتل شاب فلسطيني خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم بلاطة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 05:21 مساءً - قُتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة، الثلاثاء، حيث أعلن عن وفاته بعد نقله مصابا بجروح حرجة إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وبحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن قوات من الجيش الإسرائيلي أغلقت بلدة يعبد ونصبت الحواجز على الطرق المؤدية للمنطقة، في أعقاب عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين. وكانت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، أعلنت إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار نحو مركبة إسرائيلية عند معبر الريحان قرب جنين.

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