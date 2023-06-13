العالم اليوم - مؤشرا S&P500 وناسداك يبلغان ذروة عام بعد بيانات التضخم بمايو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 06:22 مساءً - سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أعلى مستوى لهما في عام، الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف في مايو، مما عزز الآمال في أن يحجم الفيدرالي الأميركي عن رفع جديد لأسعار الفائدة في نهاية اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأربعاء.

وواصل معدل التضخم السنوي في أميركا تراجعه، خلال مايو الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في أميركا انخفض إلى 4 بالمئة في مايو، مقابل 4.9 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بانخفاضه إلى 4.1 بالمئة فقط.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في مايو، متماشيا مع التوقعات، بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أبريل.

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني الغذاء والوقود- فقد تباطأ للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3 بالمئة، مقابل 5.5 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 5.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم الأساسي 0.4 بالمئة في مايو، بالمقارنة مع أبريل، بما يتماشى مع التوقعات، ودون تغيير عن الشهر السابق.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 69.88 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 34,136.21 نقطة بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.94 نقطة أو 0.38 بالمئة عند 4,355.10 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 38.45 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 13,500.38 نقطة.