بوتين يلغى اتفاقية التعاون مع أوكرانيا فى بحر آزوف ومضيق كيرتش

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع على قانون إلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا. وأصدر الرئيس الروسى فى بداية الشهر الجارى، مرسوما حول عزم روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا، وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر فى المبادرة أمام البرلمان الروسى بمجلسيه.

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