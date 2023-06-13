بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا لزعزعة الأوضاع فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، أن الغرب يحاول هز روسيا طوال الوقت، لأنه لا أحد يحتاج إلى دولة لديها مثل هذه الإمكانات، مؤكدا أن موسكو لم يكن لها أى ضلوع فى الأحداث فى دونباس عام 2014، ولكن "تم إجبارنا على الدفاع عن أنفسنا".

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