الاحتلال يستولي على 70 دونما جنوب قلقيلية

الاحتلال يستولي على 70 دونما جنوب قلقيليةاستولت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، على 70 دونماً من أراضي قرية عزون عتمة التي تقع خلف جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، قولها: إن قوات العدو أصدرت قراراً بالاستيلاء على أراض تابعة لقريتي عزون عتمة، ومسحة المجاورة للقرية والتابعة لمحافظة سلفيت.

وأوضحت المصادر أن القرار يتضمن الاستيلاء على 70 دونماً بمنطقة "خلة أبو عتمة" والمزروعة بأشجار الزيتون، بهدف إنشاء 192 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "شعاري تكفاه"، الجاثمة على أراضي القرية.

وتواصل قوات العدو مصادرة ممتلكات وأراضي المواطنين الفلسطينيين وتدشين بؤر استيطانية بهدف التوسع الاستيطاني وضم الضفة وجعلها تحت السيادة الصهيونية.