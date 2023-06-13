عاجل.. اكتشاف جسم مشبوه قرب مقر محاكمة ترامب فى ميامى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن هناك احتشاد لأنصار ترامب بمحيط مقر المحكمة، التى سيمثل أمامها فى قضية الوثائق السرية.
ويمثل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة ميامى فى ولاية فلوريدا؛ لمواجهة 37 اتهاما جنائيا، تتعلق بإخفاء بعض الوثائق السرية، تتضمن معلومات عسكرية واستراتيجية للولايات المتحدة، وذلك إبان فترة حكمه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن هناك مخاوف لدى بعض الأمريكيين من احتمالية تعاطف القاضية، إيلين كانون، والتى سوف يمثل الرئيس الأمريكى السابق أمامها اليوم.
وأضاف أن هذه المخاوف ترجع بشكل رئيسى إلى قرب القاضية من "ترامب"، لا سيما أنه هو من قام بتعيينها فى منصبها الحالى، إبان فترة حكمه كرئيس للبلاد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المحاكمة حضور 50 ألف متظاهر بمحيط المحكمة، خلال مثول الرئيس الأمريكى السابق، وهو ما دفع الشرطة لتكثيف استعداداتها لتأمين المحاكمة.
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