استنفار لبناني- إسرائيلي شديد عند الحدود بعد تظاهرات شعبية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:13 مساءً - دوت الخليج :- سجل توتر شديد عند الحدود اللبنانية- الإسرائيلية في منطقة كفرشوبا المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

‏وينفد الجيش اللبناني انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي، كما تسجل دوريات لقوات اليونيفيل.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت" إن مواطنين تجمعوا لإقامة صلاة الجمعة، والتظاهر اعتراضاً على قيام الجيش الإسرائيلي بأعمال حفر بالقرب من الخط الأزرق الحدودي، بالتزامن مع محاولة عدد من المواطنين اختراق الخط الحدودي وإزالة القسم الأكبر منه".

وأشار المصدر أن الجيش الإسرائيلي ألقى عدة قنابل دخانية على المواطنين، ويجري الجيش اللبناني دوريات مكثفة بالتنسيق مع قولت اليونيفيل.

وعُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وبحضور وفدين من ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي .

بدوره، حثّ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، الجهتين بشدّة على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، وتجنّب الإجراءات الأحادية الجانب.

--(بترا)

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