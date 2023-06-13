العالم اليوم - ميسي يتحدث عن المشاركة بمونديال 2026 والكرة الذهبية الثامنة

انتم الان تتابعون خبر ميسي يتحدث عن المشاركة بمونديال 2026 والكرة الذهبية الثامنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:26 مساءً - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثلاثاء، أنه لن يشارك "مبدئيا" في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ميسي (35 عاما) في حديث مع صحيفة "تايتن سبورتس" الصينية، ردا على سؤال عما إذا سيشارك في نسخة المونديال المقبلة: "لقد قلت عدة مرات، لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "لقد كان 2022 آخر مونديال لي، والآن سأرى كيف تسير الأمور، لكن من حيث المبدأ، لا أعتقد أني سأشارك في كأس العالم المقبلة".

وأحرز ميسي مع منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم في قطر، بعد بداية متعثرة في المونديال، ليكون بمثابة "مسك الختام دوليا" للنجم المتألق.

وسبق أن قال ميسي في مقابلة مع صحيفة "أولي" الأرجنتينية عن المشاركة في المونديال المقبل: "سيكون ذلك صعبا نظرا لعمري. أنا سعيد كوني ألعب كرة القدم، أحب ما أفعله وطالما أنني بحالة بدنية جيدة وأستمر في الاستمتاع بها، سأفعل ذلك. لكن بالنسبة لي نهائيات كأس العالم المقبلة تبدو بعيدة جدا"، إذ سيكون حينها على مشارف التاسعة والثلاثين.

ويتواجد اللاعب الذي أعلن رحيله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، راهنا في بكين، للمشاركة في مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد أستراليا، الخميس.

شكل وصول ميسي إثارة عارمة في البلاد، ووصل سعر تذكرة المباراة إلى 4800 يوان (620 يورو) بسرعة كبيرة.

كما تطرق بطل العالم إلى إمكانية الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة بينه وبين النرويجي إرلينغ هالاند الذي حقق الثلاثية في موسمه الأول مع مانشسر سيتي الإنجليزي.

وقال في هذا الصدد: "قلت دائما إن الجوائز الفردية ليست الأهم بالنسبة لي، لكن الجوائز الجماعية كانت دائما أهم شيء".

وأضاف ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين خلال أيام: "الجائزة الأهم كانت كأس العالم، هذه الجائزة الأفضل بالنسبة لي، الحقيقة أنه في هذه المرحلة من مسيرتي إذا أتت فهذا جيد وإذا لم تأت، فلا مشكلة".