أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء العراق: بغداد تلعب دورا مهما فى المنطقة

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استمع باهتمام لرؤية رئيس الوزراء حول تطورات الأوضاع فى بلاده، خاصة فى ضوء إقرار الموازنة الحكومية مؤخراً ولمدة ثلاثة سنوات، وفى ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسى أعقب فترة من التوترات.
ونقل رشدى عن الأمين العام للجامعة تأكيده خلال اللقاء على اقتناعه بأهمية الدور العراقى فى المنظومة العربية، مُعرباً عن ترحيبه بالتحركات التى قامت بها بغداد فى الفترة الأخيرة من أجل تخفيض حدة التوتر فى الإقليم، مُشيراً إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجاباً على حالة الاستقرار فى المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام استمع كذلك للرؤية التى استعرضها رئيس الوزراء العراقى حول تعزيز التكامل الاقتصادى فى المنطقة عبر عددٍ من المشروعات المشتركة التى تتبناها بلاده، خاصة فى مجالات السكك الحديدية وتحديث الموانئ لتسهيل التجارة بين دول المنطقة، وإلى خارجها. وأكد الأمين العام من جانبه أن التكامل الاقتصادى يظل مفتاحاً مهماً لتحقيق الاستقرار والازدهار فى العراق، وكافة الدول العربية، مُعرباً عن قناعته بأن الملف الاقتصادى يتعين أن يستحوذ على الأولوية اليوم للقضاء على بطالة الشباب وتوفير فرص العمل.
وأشار رشدى إلى أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا العربية، وأن أبو الغيط رحب بقيام العراق بدوره الطبيعى فى دعم مختلف القضايا العربية ذات الأهمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال رشدى إن الأمين العام حرص فى نهاية اللقاء على اصطحاب رئيس الوزراء العراقى فى جولة ميدانية فى المبنى المُلحق الجديد للجامعة العربية، والذى قام العراق بتوفير التمويل له بمنحةٍ كريمة للجامعة. ويُنتظر أن يجرى الانتهاء من المبنى المُلحق وافتتاحه فى فترة قريبة.
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