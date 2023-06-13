عاجل- بعد وصوله مقر محاكمته.. ترامب: أمريكا تعيش حالة من التدهور السياسى

جدة - نرمين السيد - وتعليقا على محاكمته، قال الرئيس الأمريكى السابق "أمريكا تعيش حالة من التدهور السياسى.. هذا اليوم الأكثر حزنا فى تاريخ الولايات المتحدة".
ويمثل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة ميامى فى ولاية فلوريدا؛ لمواجهة 37 اتهاما جنائيا، تتعلق بإخفاء بعض الوثائق السرية، تتضمن معلومات عسكرية واستراتيجية للولايات المتحدة، وذلك إبان فترة حكمه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
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