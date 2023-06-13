نحو 3800 قتيل على طرق الهجرة في 2022

نحو 3800 قتيل على طرق الهجرة في 2022أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ العام 2017م.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة في بيان لها القول: "لقى ما يقرب من 3800 شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي " يناير - ديسمبر 2022 " وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017 حين تم تسجيل 4255 حالة وفاة .

وسُجلت بالتحديد 3789 حالة وفاة أي بزيادة 11 في المائة عن 2021 م.

وشكلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالمياً، وفقا للمنظمة.

وعلى الطرق البرية في منطقة شمال إفريقيا ولا سيما أثناء عبور الصحراء الكبرى المحفوف بالمخاطر، تم تسجيل 203 حالات وفاة، بينما حدثت 825 حالة وفاة أخرى على الطرق البرية في الشرق الأوسط.

وسجلت ليبيا أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة .

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي، في البيان "إن هذا العدد المقلق للوفيات يتطلب اهتمامًا فوريًا وجهودًا متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين"، وإن المنظمة "تحث على زيادة التعاون الدولي والإقليمي وكذلك إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية وتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح".