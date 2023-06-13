العالم اليوم - الجابر يلتقي المدير العام لمنظمة "الفاو"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:20 مساءً - التقى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، الثلاثاء، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) شو دونيو.

وتناول النقاش سبل التعاون لتعزيز أهداف أجندات الزراعة والغذاء والمناخ في COP28، ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وبحسب صفحة المؤتمر على موقع "تويتر"، تحظى النظم الزراعية والغذائية بأهمية خاصة في ملف المناخ حيث تسهم في إحداث التغير المناخي، كما تتأثر أيضا بتداعياته.

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