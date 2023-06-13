العالم اليوم - طيران الرياض تكشف تصميم طائراتها الخارجي لأول مرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:20 مساءً - كشف "طيران الرياض"، الأثنين، عن تصميم الهوية البصرية، والتصميم الأول من التصميمين الخارجيين لأسطول طائراته، على أن يتم إعلان التصميم الثاني في المستقبل القريب.

وتم إطلاق حفل تدشين الهوية البصرية، والكشف عن التصميم الخارجي للطائرة من طراز بوينغ دريملاينر 787-9، في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ليمثل احتفال العاصمة السعودية بالناقل الجديد.

وسيتم نقل الطائرة بعد ذلك لمدينة باريس، لعرض هوية الشركة لأول مرة على الصعيد الدولي، ضمن مشاركته الناقل الجديد في معرض باريس الجوي بنسخته الرابعة والخمسين الأسبوع المقبل.

وتخطط شركة "طيران الرياض" لربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة حول العالم، وذلك لتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي، الذي يربط القارات الثلاث في آسيا وأفريقيا وأوروبا، الذي يساهم في الوصول والربط مع أكثر من 60 بالمئة من سكان العالم في غضون ثنامي ساعات طيران.

ويهدف الناقل الجوي الجديد، إلى الاعتماد على الابتكار في تقديم خدمات النقل الجوي بشكل كبير، وأن يكون عنصر فعال ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

ويهدف "طيران الرياض" إلى تسهيل 100 مليون زيارة إلى المملكة العربية السعودية، بحلول عام 2030، من خلال الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم.

هذا ويأتي تأسيس طيران الرياض ،تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محليا لدعم تنويع الاقتصاد، ونمو الناتج الإجمالي المحلي غيرالنفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعد شركة "طيران الرياض"، ومطار الملك سلمان الدولي، ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة هذا القطاع، وتعزيز تنافسيتها عالميا تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.