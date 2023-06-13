روسيا: مقتل 385 جنديا أوكرانيا خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا

وذكرت الوزارة، فى بيان، أن مجموعة "الشرق" تمكنت، بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية من صد جميع الهجمات، وتم تدمير 8 من بين 10 مدرعات نقل الجنود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة فى الهجوم.
وأضافت أنه فى منطقة قرية ريفنوبل بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين بنجاح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأصيبت دبابتان أوكرانيتان و3 مدرعات قتالية.
ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" (Moscow Times) الروسية المستقلة أن السكان فى المناطق الروسية الحدودية المتأثرة بالحرب مع أوكرانيا يؤيدون استمرارها أكثر ممن هم فى المناطق الروسية البعيدة عنها.
وقالت الصحيفة التى تصدر باللغة الإنجليزية فى تقرير للكاتب أليكسى غوسيف إن استطلاعات رأى حديثة أظهرت أن دعم "العملية العسكرية الخاصة" الروسية فى أوكرانيا أعلى فى المناطق القريبة من الجبهة.
وأوضح التقرير أن متوسط التأييد للحرب على المستوى القومى بلغ 60%، فيما نجده فى المناطق الحدودية المتاخمة لأوكرانيا والتى اكتوت بنيران الحرب أعلى بشكل ملحوظ، ففى بيلجورود بلغ 69% وفى كورسك 77% وفى بريانسك 66%.
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