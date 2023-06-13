دبابات ليوبارد ومركبات برادلى.. روسيا تستعرض غنائمها

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها استحوذت على دبابات طراز ألمانية الصُنع من طراز "ليوبارد"، ومدرعات "برادلى" الأمريكية هجرها روادها من الجيش الأوكرانى وفروا من مواقعهم فى محور زابوروجيا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، وهو ما أكدته مقاطع فيديو تداولتها وسائل الإعلام.
ووثقت الوزارة انتصارها على تطبيق موقع "تيليجرام" بمقطع فيديو يُظهر عددًا من الجنود الروس أثناء توجههم لمكان الدبابات الألمانية والمدرعات الأمريكية المدمرة، التى خلفها الجنود الأوكرانيون وراءهم ولاذوا بالفرار.
وقالت الوزارة فى بيان لها: "استحوذت وحدات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية المسلحة على دبابات "ليوبارد" الألمانية ومدرعات وعربات مشاة قتالية من نوع "برادلى" أمريكية الصنع، فى محور زابوروجيا".
وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصفية ما يصل إلى 300 جندى أوكرانى وتدمير 4 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد وأسلحة ومعدات غربية أخرى على محور زابوريجيا.
وأعلنت الدفاع الروسية أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية، تدمير قواتها لعدد من الأسلحة الغربية فى محورى زابوروجيا ودونيتسك، إذ تحاول القوات الأوكرانية شن محاولات هجومية ضمن هجومها المضاد الذى تروّج له.
كان أرمين بابيرجر، رئيس مجمع "راينميتال" للصناعات العسكرية فى ألمانيا، قد أقر فى وقت سابق، بوجود خسائر فى الدبابات الألمانية فى أوكرانيا.
وأضاف فى مقابلة مع وسائل الإعلام، معلقًا على الصور ومقاطع الفيديو التى تُظهر دبابة "ليوبارد" محترقة على خط النار بين القوات الأوكرانية والروسية: "فى الحياة هناك دائما خسائر"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتابع بابيرجر قائلًا: "مجمع الصناعات العسكرية "راينميتال" يخطط لزيادة الإنتاج السنوى للقذائف من 450 ألف إلى 600 ألف سنويًا، لكن أوكرانيا لن تتسلم هذه القذائف إلا إذا رفضت جيوش الاتحاد الأوروبى تجديد مستودعاتها، التى سيستغرق إعادة ملء مخازنها من 6 إلى 10 سنوات".
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