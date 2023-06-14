العالم اليوم - مصرع أكثر من 100 شخص غرقا خلال حفل زفاف في نيجيريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 12:22 صباحاً - لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في نيجيريا جراء غرق قارب في أحد أنهر نيجيريا خلال نقله عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت الشرطة والسلطات المحلية.

وقالت الشرطة المحلية إن القارب النهري غرق في ولاية كوارا. وصرّح أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا لوكالة فرانس برس أن 103 اشخاص قتلوا في الحادث بينما نجا 100 آخرون.

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