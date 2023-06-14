جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب غادر مقر المحكمة الفيدرالية بـميامى بعد انتهاء جلسة محاكمته.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ترامب يغادر مقر المحكمة الفيدرالية بميامى بعد انتهاء جلسة محاكمته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.