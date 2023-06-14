وزير الكهرباء العراقى لـ«القاهرة الإخبارية»: لدينا زيادة فى إنتاج الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال المهندس زياد على فاضل، وزير الكهرباء العراقى، إنه هناك تحسن كبير فى العراق بهذا الصيف عن صيف العام الماضى، وزيادة بالطاقات الإنتاجية تصل لـ23% زيادة عن العام الماضى، وهذا تم وفقا لخطة مدروسة.





وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن لكى تعالج الحكومة النقص الكبير فى الإنتاج تم الاستعانة بعدد كبير من الشركات العالمية الرصينة، و«أبرمنا كوزارة كهرباء عددا كبيرا من العقود الاستراتيجية مع كبار الشركات، ونعمل جاهدين أن نقلل لفجوة بين معدل الإنتاج والحمل المطلوب من المستهلكين». وتابع: «نعمل وفق رؤية جديدة تعمل على زيادة الإنتاج من الطاقة النظيفة، كما أن أكبر التحديات التى تواجه الوزارة تتمثل فى إنتاج الطاقة الكهربية الذى لا يغطى احتاجات المستهلكين، ويعانى المواطنون فى أشهر الصيف من انقطاع المتكرر للكهرباء خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة». واستطرد: «كذلك يجب أن يكون هناك تنظيم من المواطن لاستخدام الطاقة والترشيد واستخدام الأجهزة الحديثة وتفعيل إيرادات الجباية للمستهلكين، كما أنه خلال الـ6 أشهر الأولى حققنا إنجازا جديا، وبالتأكيد ليس هو مستوى الطموح للمواطنين لكننا نسير فى خطى جيدة».

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