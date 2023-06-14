الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء العراق "واع"، صدر بيان الصادر عن الخلية، أفاد بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من ضبط الإرهابيين الثلاثة المطلوبين وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل تكثيف الجهود الاستخبارية واستخدام معلومات دقيقة.
وتشير المعلومات والوثائق، إلى أن هذه العناصر الخارجة عن القانون شنت هجمات متفرقة على أفراد الأجهزة الأمنية، ونفذت اغتيالات لقوات الجيش والشرطة فى "الحويجة والرياض الملتقى".
وأشار البيان، إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات التحقيقية المختصة لتقديمهم للعدالة.
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