وزير الكهرباء العراقى يدعو الشركات المصرية إلى الاستثمار فى العراق

جدة - نرمين السيد - قال المهندس زياد على فاضل، وزير الكهرباء العراقى، إنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الحكومة عن خطة استثمارية جديدة لوزارة الكهرباء، و«سنطرح بها مجموعة من المشاريع التى سترفع معدل الإنتاج بشكل كبير».





وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «الفترة الماضية وقعنا عقودا مهمة مع سيمنز ودخلنا فى اتفاقات لمدة 5 سنوات لتصيين الوحدات الكهربائية، وتأهيل الوحدات الإنتاجية وإنشاء محطات توليد طاقة جديدة فى عموم محافظات العراق». وتابع: «نحن فى مصر الآن للقاء عدد من الشركات ودعوتهم للحضور والمشاركة وفق الخريطة الاستثمارية، ونستهدف خبرة الشركات المصرية العاملة بقطاع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز، وهو ما اهتمت به الحكومة العراقية». ودعا وزير الكهرباء العراقى كل الشركات المصرية والمستثمرين فى مصر للمشاركة بالخارطة الاستثمارية ليكون هناك شراكات اقتصادية حقيقية بين البلدين.

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