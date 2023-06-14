العالم اليوم - ولي العهد السعودي يتوجه إلى باريس في زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 03:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر الأربعاء متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة ترؤس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو. كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس أيضا في 19 يونيو.

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