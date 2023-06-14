السعودية تحتل المرتبة الـ 13 عالميا فى مؤشر الربط الجوى الدولى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير أوردته قناة "السعودية" الإخبارية، ذكر اتحاد النقل الجوى الدولى "إياتا" - أمس الثلاثاء،- أن المملكة حققت أعلى زيادة فى معدل الربط الجوى الدولى، بواقع 14 مرتبة لتصل بذلك إلى المرتبة 13 هذا العام 2023، مقارنة مع المرتبة 27 فى عام 2019 من تصنيف يضم أكثر من 200 دولة.

ويأتى تقرير اتحاد النقل الجوى الدولى بعد أكثر من عامين من موافقة مجلس الوزراء السعودى على الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والتى أسهمت فى دعم صناعة النقل الجوى محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث تهدف المملكة لخلق بيئة استثمارية عالمية، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الـ 3، ومركزًا عالميًا للنقل والشحن الجوى.

كما يأتى الإعلان امتدادًا لما تشهده المملكة من تحقيق أرقام قياسية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمى القيادى والرائد على مختلف الأصعدة، ومنها حصول المملكة على 94.4% فى تدقيق أمن الطيران والمركز السابع على دول مجموعة العشرين بمجال أمن الطيران.