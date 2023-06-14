الأمم المتحدة تبدأ نقل 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير بثته قناة "اليمن" الفضائية، أكدت المنظمة الدولية، أنها تواصل الجهود المستمرة للتصدى للتهديد الناجم عن تدهور حالة خزان صافر.
ويسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبدء عملية نقل النفط من الخزان؛ لتجنب ما يقول إنها قد ترقى إلى "أكبر كارثة من صنع الإنسان فى التاريخ".
وحصل البرنامج على تعهدات بتوفير عشرات الملايين من الدولارات، من أجل العملية التى بدأت أواخر مايو الماضى، عن طريق ضخ الخبراء للغاز الخامل من أجل إزالة الأكسجين من غرف النفط بالخزان.
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