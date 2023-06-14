العالم اليوم - بوتين: الجيش الروسي يعاني من نقص في العتاد العسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 06:22 صباحاً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده في أوكرانيا تعاني من نقص في بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوتين القول خلال اجتماع مع صحافيين متخصصين بالشأن العسكري في الكرملين "على مدى العملية العسكرية الخاصة، بات واضحا بأن (الجيش) يفتقر للعديد" من المعدات. وأضاف "الذخيرة عالية الدقة ومعدات الاتصالات والمسيّرات.. نمتلكها ولكن للأسف ليس بالقدر الكافي".

وأضاف بوتين إن بلاده منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا لكن السبيل الوحيد لوقف الصراع هو أن توقف الدول الغربية إمداداتها من الأسلحة إلى كييف.

وجدد بوتين اتهامه للغرب بالسعي لإلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، وقال إن موسكو لديها "خطة سلام" خاصة بها لهذا البلد.

منطقة آمنة

وتحدث الرئيس الروسي عن إمكانية إنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي الأوكرانية، مضيفا "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية المضادة سندرس إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الأوكرانية".

وأكد أن روسيا عززت أمن الحدود مع أوكرانيا، التي شنت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات داخل أراض روسية قريبة من الحدود.

وذكر الرئيس الروسي أن بلاده "تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا" من خلال الهجوم العسكري الذي بدأ في فبراير 2022.

واعترف أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أيام لاستعادة أراض سيطرت عليها قوات موسكو "واسع النطاق"، إلا أنه لم يحقق أي نجاح.

وقال إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد، مضيفا: "أوكرانيا خسرت ما بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة من المعدات التي حصلت عليها من الغرب".