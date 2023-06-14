قيس سعيد: تونس فى حاجة إلى عودة الفوسفات لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال زيارة الرئيس التونسى إلى ولاية قفصة لتفقد وحدة إنتاج الفوسفات التجارى الواقعة بوسط المدينة، مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف قيس سعيد أنه من الضرورى أن يسترجع قطاع الفوسفات اليوم معدل إنتاجه العادى، مشددا على أن الدولة لن تُفرّط فى شركة فوسفات قفصة وعلى ضرورة معاقبة من وصفهم بـ"الفاسدين الذين أفلسوا الدولة والمؤسسات العمومية".

جدير بالذكر، أن ولاية قفصى يعتصم بها منذ أواخر 2020 مجموعات من العمال؛ ما تسبّب فى وقف نشاطها، حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.