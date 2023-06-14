ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم 3 قطارات فى الهند إلى رقم صادم

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الإنجليزية عن مسؤول طبى قوله إن المريض، الذى دخل مستشفى بمدينة "كوتاك" فى الثالث من يونيو الجارى أى بعد يوم من وقوع واحدة من أسوأ حوادث القطارات التى شهدتها الهند، كان يعانى من إصابات عديدة من بينها إصابة فى النخاع الشوكى.
كان قطار "كوروماندل إكسبريس" الذى يربط بين كالكوتا وتشيناى قد اصطدم بقطار شحن كان متوقفا فى الثانى من يونيو الجارى؛ مما أدى إلى خروج عدة عربات من القطار عن مسارها وانقلاب بعض هذه العربات على السكة المجاورة واصطدامها بقطار سريع كان فى رحلة بين بانجالور وكالكوتا أثناء مروره فى موقع الحادث.
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