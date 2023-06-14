رئيس بيلاروسيا يهدد بـ استخدام الأسلحة النووية (الأسباب وتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله "أعتقد أنه من غير المرجح أن يرغب أى شخص فى شن حرب ضد دولة لديها مثل هذه الأسلحة، إنه سلاح ردع، وإذا اضطررت إلى اتخاذ قرار باستخدام هذا السلاح فى العصر الحديث لن أتردد إذا كان هناك عدوان علينا".

وفى حديثه عن الأسباب الكامنة وراء قرار نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية فى بيلاروسيا، قال لوكاشينكو، لماذا كان ذلك ضروريًا؟ كان ضروريًا حتى لا تطأ قدم معتدى واحدة على الأراضى البيلاروسية.

وأكد لوكاشينكو أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى سبب واحد لاستخدام الأسلحة النووية وهو الاعتداء على بيلاروسيا.

وقال «الرد سيكون فوريا، لقد قلت هذا مرارا من قبل، مشيرا إلى أنه يود تجنب أى موقف تكون فيه مثل هذه الإجراءات ضرورية.

وفى 25 مارس الماضى، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن روسيا ستضع أسلحتها النووية التكتيكية فى بيلاروسيا بناءً على طلب مينسك، على وجه التحديد بالطريقة التى كانت الولايات المتحدة تفعلها منذ فترة طويلة على أراضى حلفائها.

ووفقًا للرئيس الروسى، من المقرر الانتهاء من بناء منشأة تخزين للرؤوس الحربية النووية التكتيكية فى بيلاروسيا فى 1 يوليو.

وسلمت موسكو بالفعل إلى مينسك نظام صاروخ ألكسندر ذى القدرة النووية، وقدمت المساعدة فى إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لتمكينها من حمل وإطلاق ذخائر نووية، وفى 9 يونيو الجارى، قال بوتين خلال اجتماع مع لوكاشينكو إن نشر الأسلحة النووية الروسية فى بيلاروسيا سيبدأ على الفور بعد اكتمال منشآت التخزين التى ستوضع فيها فى 7 و8 يوليو.