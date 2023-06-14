المفوضية الأوروبية تؤكد مواصلة دعم إعادة إعمار أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى سيستمر فى الاضطلاع بدور حاسم فى إعادة إعمار وتعافى أوكرانيا، وسيعمل على توفير التمويل اللازم فى إطار الميزانية المتعددة السنوات المنقحة للاتحاد الأوروبى للفترة 2024-2027.





وقال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية -خلال جلسة استماع فى البرلمان الأوروبى حول العواقب الإنسانية والبيئية لتفجير الروس لسد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وفقًا لوكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية- "إن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمواصلة جهوده طويلة المدى لاستعادة وإعادة بناء أوكرانيا".

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس تمديد مساعدة الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا على المدى المتوسط، إلى ما بعد عام 2023، كجزء من مراجعة MFF للفترة 2024-2027، وأوضح أن أوكرانيا ستحتاج إلى مساعدة إضافية هذا العام لاتخاذ تدابير فورية للتعافى فى حالات الطوارئ.

ووفقًا للتقديرات الأولية، يمكن أن يصل حجم هذه المساعدات إلى 40 مليار دولار أمريكى للإصلاح الفورى للبنية التحتية المدنية والاجتماعية والطاقة وإعادة بناء المساكن وتطوير القطاع الخاص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وأكد دومبروفسكيس أن الحكومة الأوكرانية يجب أن تلعب دورًا حاسمًا فى تنفيذ خطط التعافى السريع هذه وتنسيق الجهود الدولية فى برامج التعافى على المدى المتوسط والطويل.

وقال إن "هناك حاجة لخطة تضمن اتباع نهج واسع وتضع رؤية واضحة لأولويات التعافى وتدعم أوكرانيا فى طريقها إلى الاتحاد الأوروبى كما سيساعد فى وضع تدابير لتزويد أوكرانيا بمساعدة مالية مستقرة ويمكن التنبؤ بها بعد عام 2023 ، قادمة من قاعدة مانحة عريضة. وهذا يتطلب نهجًا واسع النطاق من السلطات الأوكرانية".

وشدد على أن أوكرانيا ينبغى أن تستفيد استفادة كاملة من إمكانات منصة التنسيق بين الجهات المانحة المتعددة الأطراف، لافتا إلى ضرورة لعب دورًا حاسمًا وأن يصبح الآلية الرئيسية لجذب الجهود والموارد الدولية اللازمة للتعافى بعد عام 2023.

وأوضح أن المفوضية الأوروبية تقوم اليوم بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ستسمح لبنك الاستثمار الأوروبى بتقديم 100 مليون يورو فى شكل قروض جديدة لأوكرانيا مدعومة بضمانات من الاتحاد الأوروبى.