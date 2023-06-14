العالم اليوم - اليابان.. مقتل عسكريين وإصابة 3 بإطلاق نار في ميدان رماية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 08:21 صباحاً - لقي عسكريان يابانيان مصرعهما في حادثة إطلاق نار، وقعت اليوم الأربعاء، في ميدان رماية تابع للجيش الياباني، فيما تم إلقاء القبض على القاتل، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محليّة.

تفصيلا، قتل عسكريان من هيئة الدفاع الذاتي، وأصيب 3 آخرون، جراح أحدهم خطيرة، بميدان رماية للجيش الياباني في جيفو وسط البلاد، جراء إطلاق نار.

وأعلنت الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاماً وقد تمّ توقيفه.

وسبق أن أفاد تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" بأن عددا من أفراد قوات الدفاع الذاتي ربما لقوا حتفهم.

ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل.

وذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف، مضيفة أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية العامة إنّ إطلاق النار أوقع 3 جرحى وتم إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذر على متحدثة باسم الجيش الياباني في طوكيو تأكيدها في الحال.

وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.