العالم اليوم - بايدن: بيانات التضخم "سارة" لكن يجب فعل المزيد لكبحه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 08:21 صباحاً - وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، بيانات التضخم، الثلاثاء، بأنها تمثل "أنباء سارة للأسر التي تعمل بجد"، وقال إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض تكلفة المعيشة في البلاد، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة متواضعة في مايو على أساس شهري مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء.

وقالت وزارة العمل الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع أبريل مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4 بالمئة في الشهر السابق.

وفي 12 شهرا حتى مايو، ارتفع المؤشر أربعة بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9 بالمئة في أبريل.

وترجح الأسواق تثبيت أسعار الفائدة الأميركية لأول مرة منذ منذ مارس 2022 بعد 10 زيادات متتالية، آخرها الشهر الماضي.