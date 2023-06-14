تنبيه عاجل من إدارة الصحة لجميع أنحاء إنجلترا

وقالت إدارة الصحة فى المملكة المتحدة إن جميع مناطق إنجلترا وُضعت فى حالة تأهب باللون الأصفر حتى ذلك الحين.
ويتخذ هذا التحذير اللون الأصفر وهو ما يعنى أن الطقس قد يشكل خطرًا على الأشخاص الأكثر ضعفًا، خاصة كبار السن والأطفال.
وقالت إدارة الصحة: "تعنى التنبيهات الصفراء أن أى آثار تشمل زيادة استخدام خدمات الرعاية الصحية من قبل السكان المعرضين للخطر وزيادة المخاطر على الصحة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، بما فى ذلك أمراض الجهاز التنفسى والقلب والأوعية الدموية".
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