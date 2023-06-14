أوكرانيا: الأضرار البيئية نتيجة القصف الروسى تقدر بحوالى 298 مليار هريفنا

جدة - نرمين السيد - اتهمت أوكرانيا، روسيا بالتسبب فى إلحاق أضرار بالبيئة، تقدر تقدر بنحو 298 مليار هريفنا أوكرانية، نتيجة قصف القوات الروسية للمنشآت العسكرية الأوكرانية، وكذلك قصفها فى عام 2022.





ووفقًا لوكالة أنباء "يوكرنفورم الاوكرانية"، نقل مركز الإعلام العسكرى عن مسؤول الأمن البيئى وإدارة إزالة الألغام بوزارة الدفاع الاوكرانية فلاديسلاف دودار، أن التقييم المناسب الذى يأخذ فى الاعتبار تلوث المناطق والانبعاثات تم إدارته من قبل مجموعة عمل مشتركة بمشاركة خبراء من وزارتى الدفاع والبيئة. وأوضح أنه تم البدء من قبل مكتب المدعى العسكرى ودائرة الأمن فى أوكرانيا فى الإجراءات الجنائية ذات الصلة فى جميع هذه الوقائع. وفى 24 مايو الماضى، قال نائب رئيس وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية الاوكرانى، أولكسندر ستافنيتشوك، إن الضرر الذى ألحقته روسيا بالتربة الجوفية والهواء والماء وموارد الأرض فى أوكرانيا قد وصل بالفعل إلى 8 تريليونات هريفنيا.

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