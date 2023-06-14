نواب بريطانيون يحذرون من تعرضهم للإيذاء والتخويف.. السبب

جدة - نرمين السيد - حذر عدد من أعضاء مجلس اللوردات فى المملكة المتحدة من تعرضهم للترهيب والتخويف قبل مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذى يهدف إلى تسهيل إعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى البلاد دون إذن إلى بلدهم الأصلى أو بلد ثالث مثل رواندا، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية أمس الثلاثاء.





واشتكى النواب من تعرضهم "للإيذاء والتخويف" من قبل الحكومة البريطانية بسبب الخطط المثيرة للجدل لمعالجة أزمة القوارب الصغيرة.

وتم توجيه الاتهام خلال جلسة بمجلس اللوردات فى الساعات الأولى من صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ومع بدء الإجراءات فى الساعة 2.30 من مساء الاثنين رفعت الجلسة فى الثانية صباحًا.

يأتى ذلك بعد جلسة ماراثونية الأسبوع الماضى شهدت استمرار الإجراءات حتى الساعة 4.16 صباحًا يوم الخميس الماضى حيث ناقش أعضاء المجلس بالتفصيل التشريع الرئيسى، الذى واجه معارضة شرسة فى مجلس اللوردات.

وردًا على الانتقادات فى ذلك الوقت، ألقى رئيس أعضاء حزب المحافظين فى مجلس اللوردات باللوم على الأعضاء لتكرارهم نفس الحجج "مرارًا وتكرارًا".

يهدف مشروع القانون، الذى تم طرحه بالفعل من خلال مجلس العموم، إلى ضمان احتجاز المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة دون إذن وترحيلهم على الفور، إما إلى وطنهم أو إلى بلد ثالث مثل رواندا.

ويجادل النقاد بأن مشروع القانون ينتهك القانون الدولى ويقوض حماية اللاجئين، وأعربت البارونة لودفورد عن إحباطها لأن الجلسة استمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء، وقالت "لم يخضع مشروع القانون هذا للتدقيق تقريبًا فى مكان آخر «مجلس العموم»"، و"عندما نحاول القيام بذلك «مهمتنا» تتعرض للإيذاء والتخويف.