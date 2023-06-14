العالم اليوم - ارتفاعات طفيفة لأسعار النفط وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر ارتفاعات طفيفة لأسعار النفط وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية صباح الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو وبيانات اقتصادية رئيسية من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 0340 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 74.38 دولار للبرميل . وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 69.43 دولار للبرميل.

ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022.

ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.