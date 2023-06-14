أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص فى قصف روسى على أوديسا

جدة - نرمين السيد - واتهمت أوكرانيا، روسيا بالتسبب فى إلحاق أضرار بالبيئة، تقدر تقدر بنحو 298 مليار هريفنا أوكرانية، نتيجة قصف القوات الروسية للمنشآت العسكرية الأوكرانية. وفى 24 مايو الماضى، قال نائب رئيس وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية الاوكرانى، أولكسندر ستافنيتشوك، إن الضرر الذى ألحقته روسيا بالتربة الجوفية والهواء والماء وموارد الأرض فى أوكرانيا قد وصل بالفعل إلى 8 تريليونات هريفنيا.

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