«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن الدعم المصرى للعراق لتحقيق الاستقرار

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا بعنوان "الدعم المصرى للعراق.. مساندة فى جميع جهودها لتحقيق الاستقرار"، وذكر التقرير أن السياسة المصرية ثابتة بدعمها العراق وتعزيز دوره القومى العربى، ومساندة الحكومة العراقية فى جميع جهودها لتحقيق الاستقرار.





وأضاف التقرير أن الدولة المصرية تقوم بدعم جهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها، لافتا إلى أن مصر حريصة على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى مع الأردن، وآلية التعاون بين مصر والعراق والأردن ترجمت الإرادة السياسية لواقع ملموس.

ولفت التقرير إلى التأكيد على أهمية استعادة العراق مكانته التاريخية ودوره العربى والإقليمى، ورفض كل التدخلات الخارجية فى شؤون العراق، ورفض الاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، والدعوة لاحترام سيادة العراق وخيارات شعبه.