نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 958

جدة - نرمين السيد - أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الاشتباكات إلى 958 شخصا، مشيرة إلى أن الوضع فى مدينة الجنينة بدارفور بات "كارثيا " و"الأسوأ على الإطلاق".





وأضافت نقابة الأطباء فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المستشفيات فى الجنينة خارج الخدمة والمدينة محاصرة. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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