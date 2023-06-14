أوكرانيا: 13 دولة قدمت مساعدات لمواجهة عواقب تفجير سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أوضح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال - خلال اجتماع حكومى - أن المساعدات تضمنت العشرات والمئات من القوارب والطوافات والمضخات الآلية والمولدات والحاويات والدبابات، مضيفا: "مياه دنيبرو آخذة فى الانخفاض، لكن 30 مستوطنة فى إقليم خيرسون.

ولفت إلى أن الحكومة الأوكرانية بدأت فى بناء خطوط مياه جديدة، بالإضافة إلى تقييم الأضرار وتحديد المجتمعات المتضررة لضمان توصيل مياه الشرب إليها، كما أصدر مجلس الوزراء أمرا للسلطات المحلية فى منطقة خيرسون لإجراء عمليات تفتيش على المبانى والمنشآت المتضررة لإجراء حسابات فيما يتعلق بالتعويضات لترميم المنازل.

وفى سياق متصل، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى أوكرانيا دينيس براون، فى بيان، "إن روسيا لم تقدم بعد ضمانات أمنية لفريق الأمم المتحدة للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو فى منطقة خيرسون لتقديم المساعدة لضحايا الفيضانات الناجمة عن الانفجار فى سد نوفا كاخوفكا".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة قد تواصلت مع حكومتى أوكرانيا وروسيا لضمان الوصول إلى جميع المدنيين المتضررين من دمار سد كاخوفكا، مضيفة أنه "من الناحية التشغيلية، لدينا قوارب وموظفين وإمدادات جاهزة للانطلاق.. ومع ذلك، فإن روسيا لم تقدم بعد ضمانات السلامة التى نحتاجها لعبور خط المواجهة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، بما فى ذلك إلى أوليشكي".

وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات فى المناطق التى تسيطر عليها أوكرانيا، وستواصل بذل قصارى جهودها لضمان وصول الفريق للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات ويحتاجون للمساعدة بشكل عاجل.