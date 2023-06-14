ترامب: اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة أمر مثير للسخرية

جدة - نرمين السيد - دافع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عن اتهامه فى قضية الوثائق السرية، بأنه يمتلك الحق القانونى فى الاحتفاظ بالوثائق، مشيرًا إلى عدد الرؤساء الذين احتفظوا بوثائق سرية ولم يُحقق معهم، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "ترامب" خلال كلمته أمام أنصاره فى نيوجيرسى فجر الأربعاء، بعدما سمحت له المحكمة الفيدرالية فى ميامى بالمغادرة دون قيد أو شرط فى قضية الوثائق السرية، أن ما حدث له اليوم يأتى فى خضم المنافسة بالانتخابات الرئاسية، واصفًا اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة بالأمر المثير للسخرية.

وأكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أن اليوم هو الأكثر شرًا بتاريخ الولايات المتحدة، واصفًا ما حدث بأنه اضطهاد سياسي، منوهًا إلى أنه فعل كل شيء صائب لكن تم توجيه تهم ضده.

واعتبر الرئيس الأمريكى السابق محاكمته فيدراليًا استغلالًا سيئًا للسلطة، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات شن حملة مضللة لحماية الراديكاليين.

وكشف الرئيس الأمريكى الأسبق أن مفتشى مكتب التحقيقات أخذوا أوراق تخصه من مقر إقامته غير أنه يحترم القانون ولا يعتبر نفسى فوق القانون.

واستشهد ترامب بأن الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون خالفا القانون ولم يتم توجيه أى اتهامات لهما، مشيرًا إلى أن بايدن أرسل 1500 صندوق وثائق إلى جامعة ديلاوير، وهناك مجموعة من الوثائق لدى بايدن تثبت تلقيه أموالًا من الصين، كما أن هناك أدلة تثبت حصول بايدن على رشى، فضلًا عن أن هيلارى حذفت 33 ألف رسالة إلكترونية، بحسب قوله.

وتعهد ترامب بتدمير الدولة العميقة فى أمريكا حال عودته لرئاسة البلاد، وتعيين محقق خاصة لمحاكمة الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن الذى وصفه بالفاسد.