وزير الخارجية الصينى يدعو نظيره الأمريكى إلى وقف التدخل فى شؤون بلاده

جدة - نرمين السيد - ودعا وزير الخارجية الصينى نظيره الأمريكى فى الاتصال الهاتفى إلى وقف التدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده، كذلك أعرب عن أسفه "للصعوبات الجديدة" فى العلاقات بين البلدين وحمل واشنطن مسؤوليتها. وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب وزير الخارجية الصينى أيضا نظيره الأمريكى بتغليب لغة الحوار، معربا عن أمله بعودة حالة الاستقرار إلى العلاقات بين البلدين. ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش بلينكن مع نظيره الصينى الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين.

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