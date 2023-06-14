العالم اليوم - رئيس بيلاروسيا: يحدد متى سيستخدم الأسلحة النووية الروسية

انتم الان تتابعون خبر رئيس بيلاروسيا: يحدد متى سيستخدم الأسلحة النووية الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 10:24 صباحاً - قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده بدأت تتسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي باليابان في عام 1945.

وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة روسيا-1 الحكومية الروسية بثتها قناة تلغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا: "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا".

وتابع "القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين (ألقيتا على) هيروشيما وناغازاكي"، وفقا لرويترز.

ونقلت "سبوتنيك" الروسية عنه قوله إن قرار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية سيتم اتخاذه في حالة وقوع عدوان على البلاد، مضيفا أنه "لن يكون هناك تردد، الرد سيكون فوريا".

ووصف لوكاشينكو "العدوان" بأنه السبب الوحيد لاستخدام الأسلحة النووية، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في ألا يضطر إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

كما أوضح لوكاشينكو، أنه تم وضع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا كرادع لمنع غزو محتمل لأراضي الجمهورية.

وقال "لا يوجد هناك أي دولة تريد محاربة دولة لديها مثل هذه الأسلحة (النووية)".

وبين لوكاشينكو أنه "سيتم توزيع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، ولن يتم تخزينها في مكان واحد".